Class C1:District 1:Ashland-Greenwood (6-1, 3-0), 42.4286Omaha Roncalli (6-1, 3-0), 41.5714Platteview (3-4, 2-1), 36.8571Boys Town (2-5, 1-2), 35.7143Fort Calhoun (1-6, 0-3), 34.5714Omaha Concordia...