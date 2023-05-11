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Small but Scrappy, David City Has Basically Everybody Back

Leading the way for David City Football 2023 will be (left to right) Braxten Osantowski (54), Brock Dubbs (11) and Reece Svoboda (7). They are among 11 Scouts who have starting experience from a season ago.
Leading the way for David City Football 2023 will be (left to right) Braxten Osantowski (54), Brock Dubbs (11) and Reece Svoboda (7). They are among 11 Scouts who have starting experience from a season ago. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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