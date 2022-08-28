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Huskerland Top Tens: 8-Man, 6-Man

Lots of big news in Week 1, some of the biggest made by new No. 4 Elmwood-Murdock in Class D-1. Among its team leaders (you know these guys) are (front row, left to right) Cade Hosier (22), Reid Fletcher (12), Sam Clements (52); (back, l-r) Reid Fletcher (11), Will Bauder (86), and Henry Coleman (13).
Lots of big news in Week 1, some of the biggest made by new No. 4 Elmwood-Murdock in Class D-1. Among its team leaders (you know these guys) are (front row, left to right) Cade Hosier (22), Reid Fletcher (12), Sam Clements (52); (back, l-r) Reid Fletcher (11), Will Bauder (86), and Henry Coleman (13).
Bob Jensen • HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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