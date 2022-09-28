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Huskerland Podcast No. 5: District Play Heats Up

It's a busy - and big - week in Class D-2 football with these guys, defending state champion Kenesaw, facing the challenge of rising Lawrence-Nelson in a battle of state-ranked teams. These Blue Devils include (front row, left to right) Luke Burr (55), Joel Katzberg (33), Nick Kuhn (6); (back, l-r) Raynden Uden (2), Lane Kelley (21) and Tate Uden (24).
It's a busy - and big - week in Class D-2 football with these guys, defending state champion Kenesaw, facing the challenge of rising Lawrence-Nelson in a battle of state-ranked teams. These Blue Devils include (front row, left to right) Luke Burr (55), Joel Katzberg (33), Nick Kuhn (6); (back, l-r) Raynden Uden (2), Lane Kelley (21) and Tate Uden (24).
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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