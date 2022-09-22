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Huskerland Bob's Crystal Ball: Week 5

Sacred Heart senior Evan Keithley (14) and his team's state championship trophies will invade Bruning tomorrow night to face BDS and all of its state championship trophies, in Huskerland's number one game of Week 5. Huh, there prob ably should be a trophy for that, too.
Sacred Heart senior Evan Keithley (14) and his team's state championship trophies will invade Bruning tomorrow night to face BDS and all of its state championship trophies, in Huskerland's number one game of Week 5. Huh, there prob ably should be a trophy for that, too.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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