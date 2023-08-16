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Class C-1 No. 1: Boone Central

There's a lot of them because there's a lot of returning talent at Boone. Among the key players for our No. 1-ranked team in Class C-1 are (front row, left to right) Brant Benes (10), Kolton Rasmussen (3), Parker Borer (2), James Fogleman (6); (second row, l-r) Hank Hudson (55), Nathaniel Werner (54), Mason Nelson (520, Caden Stokes (35); (back row, l-r) Ben Reilly (59), Trent Patzel (50), and Jaxon Lipker (8).
There's a lot of them because there's a lot of returning talent at Boone. Among the key players for our No. 1-ranked team in Class C-1 are (front row, left to right) Brant Benes (10), Kolton Rasmussen (3), Parker Borer (2), James Fogleman (6); (second row, l-r) Hank Hudson (55), Nathaniel Werner (54), Mason Nelson (520, Caden Stokes (35); (back row, l-r) Ben Reilly (59), Trent Patzel (50), and Jaxon Lipker (8). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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