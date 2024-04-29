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Wisner-Pilger Poised to Make Some Noise

All-district senior Walker Ott (7) will be one of the leaders for what figures to be a pretty good Wisner-Pilger team in 2024. Maybe a lot more than pretty good, to be right honest.
All-district senior Walker Ott (7) will be one of the leaders for what figures to be a pretty good Wisner-Pilger team in 2024. Maybe a lot more than pretty good, to be right honest.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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