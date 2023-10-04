Class D1:District 1:Elmwood-Murdock (6-0, 3-0), 41.5000Weeping Water (4-2, 3-0), 39.3333Mead (1-5, 1-2), 36.3333Conestoga (1-5, 1-2), 33.3333Omaha Brownell Talbot (1-5, 1-2), 32.8333Omaha Christian...