Class D1:District 1:Elmwood-Murdock (5-0, 2-0), 41.0000Weeping Water (3-2, 2-0), 39.0000Mead (1-4, 1-1), 37.0000Conestoga (1-4, 1-1), 32.8000Omaha Brownell Talbot (0-5, 0-2), 31.8000Omaha Christian...