Class C1:District 1:Ashland-Greenwood (5-1, 2-0), 42.6667Omaha Roncalli (5-1, 2-0), 41.6667Platteview (2-4, 1-1), 35.6667Boys Town (2-4, 1-1), 35.6667Omaha Concordia (1-5, 0-2), 34.3333Fort Calhoun...