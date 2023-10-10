Class A:District 1:Millard South (7-0, 3-0), 45.7143Lincoln East (5-2, 2-1), 40.8571Lincoln North Star (4-3, 1-1), 39.2857Columbus (2-5, 0-2), 35.7143Lincoln High (2-5, 0-2), 34.0000@HuskerlandBob ...