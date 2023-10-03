Class A:District 1:Millard South (6-0, 2-0), 46.5000Lincoln East (4-2, 1-1), 40.8333Lincoln North Star (3-3, 1-1), 38.0000Columbus (2-4, 0-1), 35.6667Lincoln High (2-4, 0-1), 34.1667@HuskerlandBob ...