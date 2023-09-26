Class A:District 1:Millard South (5-0, 1-0), 47.0000Lincoln East (4-1, 1-0), 41.8000Lincoln North Star (2-3, 0-1), 36.8000Columbus (2-4, 0-1), 36.1667Lincoln High (2-3, 0-0), 35.6000@HuskerlandBob ...