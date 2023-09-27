Class C1:District 1:Ashland-Greenwood (4-1, 1-0), 43.0000Omaha Roncalli Catholic (4-1, 1-0), 40.6000Platteview (2-3, 1-0), 36.2000Omaha Concordia (1-4, 0-1), 34.6000Boys Town (1-4, 0-1), 34.6000For...