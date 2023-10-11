Class D1:District 1:Weeping Water (5-2, 4-0), 41.7143Elmwood-Murdock (6-1, 3-1), 41.1429Mead (2-5, 2-2), 36.5714Conestoga (2-5, 2-2), 34.4286Omaha Brownell Talbot (1-6, 1-3), 32.8571Omaha Christian...