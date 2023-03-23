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West Point-Beemer Returns 4 Starters on Offense, 5 on Defense

Team leaders for the 2023 West Point-Beemer football team will include (left to right) Juan Lemus (1), Brayden Doggett (12), Treven Weddle (2), Noah Ernesti (4), Colten Haber (55), Angel Perez (54), Conner Troyer (11) and Blaize Brockmann (18).
Team leaders for the 2023 West Point-Beemer football team will include (left to right) Juan Lemus (1), Brayden Doggett (12), Treven Weddle (2), Noah Ernesti (4), Colten Haber (55), Angel Perez (54), Conner Troyer (11) and Blaize Brockmann (18).
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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