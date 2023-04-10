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Wakefield Returns Lots of Balance, Experience

Lots of returning experience at Wakefield where key players for the 2023 season will include (front row, left to right) Jacob Borg (4), Timothy Kaufman (3), Adrian Flores (5), Isaac Walsh (7); (back, l-r) Isiah Villa (85), Mason Lamprecht (2), Jesse Lundahl (80), Cael Johnson (12), and Bradley Haglund (76).
Lots of returning experience at Wakefield where key players for the 2023 season will include (front row, left to right) Jacob Borg (4), Timothy Kaufman (3), Adrian Flores (5), Isaac Walsh (7); (back, l-r) Isiah Villa (85), Mason Lamprecht (2), Jesse Lundahl (80), Cael Johnson (12), and Bradley Haglund (76).
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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