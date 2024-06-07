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UPDATED: Mitchell Out to Build on 2023 Playoff Success

A really talented kid who had some bad injury luck in 2023, Mitchell senior Adriane Garza (16) will be headline news next fall, promise.
A really talented kid who had some bad injury luck in 2023, Mitchell senior Adriane Garza (16) will be headline news next fall, promise. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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