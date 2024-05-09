Class C-1TEAM OFFENSEYARDS GAINEDTeam, Record Rush Pass Yds Avg.1. Fairbury (9-1) 3005 1795 4800 480.02. K. Catholic (7-3) 1753 2591 4344 434.43. Pierce (7-5) 4370 727 5097 424.84. Mitchell (4-5) 2...