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Pender Returns Five Starters on Offense, Four on Defense

Leading the way for what figures to be another Pender playoff team in 2023 will be (front row, left to right) Stephon Small (28), Brody Krusemark (20); (back, l-r) Trent Hansen (24), Alex Roth (15) and Aiden Beckman (12).
Leading the way for what figures to be another Pender playoff team in 2023 will be (front row, left to right) Stephon Small (28), Brody Krusemark (20); (back, l-r) Trent Hansen (24), Alex Roth (15) and Aiden Beckman (12). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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