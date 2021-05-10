 HuskerlandPreps - New Head Coach, Lots of Youngsters to Play at Southern Valley
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-10 15:00:00 -0500') }} football Edit

New Head Coach, Lots of Youngsters to Play at Southern Valley

A returning all-district player, senior running back Isaac McPhillamy (42) is the team's most proven offensive threat and a strong defender. In other words, he's a great addition to the team.
A returning all-district player, senior running back Isaac McPhillamy (42) is the team's most proven offensive threat and a strong defender. In other words, he's a great addition to the team.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MTk2NTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2h1c2tlcmxhbmRwcmVwcy5y aXZhbHMuY29tL25ld3MvbmV3LWhlYWQtY29hY2gtbG90cy1vZi15b3VuZ3N0 ZXJzLXRvLXBsYXktYXQtc291dGhlcm4tdmFsbGV5IgogIH0pOwogIChmdW5j dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55 aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0 PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmh1c2tlcmxh bmRwcmVwcy5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm5ldy1oZWFkLWNvYWNoLWxv dHMtb2YteW91bmdzdGVycy10by1wbGF5LWF0LXNvdXRoZXJuLXZhbGxleSZj NT0yMDIyNzE5NjU3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==