 HuskerlandPreps - Millard West Surely Due a Break in 2021, Right?
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-05-14 05:00:00 -0500') }} football Edit

Millard West Surely Due a Break in 2021, Right?

There might be a bit of a youth movement at Millard West this season but you can bet senior lineman Caleb Steinbaugh (75) will still be a trusted team leader.
There might be a bit of a youth movement at Millard West this season but you can bet senior lineman Caleb Steinbaugh (75) will still be a trusted team leader.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MTk2NTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2h1c2tlcmxhbmRwcmVwcy5y aXZhbHMuY29tL25ld3MvbWlsbGFyZC13ZXN0LXN1cmVseS1kdWUtYS1icmVh ay1pbi0yMDIxLXJpZ2h0LSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2 YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9 IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2 ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZodXNrZXJsYW5kcHJlcHMucml2YWxz LmNvbSUyRm5ld3MlMkZtaWxsYXJkLXdlc3Qtc3VyZWx5LWR1ZS1hLWJyZWFr LWluLTIwMjEtcmlnaHQtJmM1PTIwMjI3MTk2NTcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3Nf dWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcg LS0+CgoK