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Meet the Coach: Brandon Cool, Kearney High
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
1. Where did you grow up? Where did you go to high school and college? What sports did you play in school? I grew up in Aurora, Nebraska and graduated from Aurora High School in 1991, where I playe...
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