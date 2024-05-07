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Meet the Coach: Brandon Black, Elkhorn Valley
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
1. Where did you grow up? Where did you go to high school and college? What sports did you play in school? I grew up and graduated high school in Lynch, Nebraska about 30 minutes south of Fort Rand...
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