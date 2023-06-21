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Blair Football is on the rise in 2023, led by these guys: (front row, left to right) Crayton Macholan (22), Ethan Baessler (1), Brock Templar (6), Brady Brown (11); (back, l-r) J'Shawn Unger (81), Gavin Ulrich (73), Bode Soukup (12), Braden McGill (53), and Ben Holcomb (8).
Blair Football is on the rise in 2023, led by these guys: (front row, left to right) Crayton Macholan (22), Ethan Baessler (1), Brock Templar (6), Brady Brown (11); (back, l-r) J'Shawn Unger (81), Gavin Ulrich (73), Bode Soukup (12), Braden McGill (53), and Ben Holcomb (8). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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