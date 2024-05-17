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Lakeview's Gonna Be Tough (Again): 7 Starters Back on Both Sides

Lakeview is loaded with good young talent and two names you will need to know in 2024 are Trevor Sloup (13) and Clayton Thomson (12). And there are more, many more.
Lakeview is loaded with good young talent and two names you will need to know in 2024 are Trevor Sloup (13) and Clayton Thomson (12). And there are more, many more.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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