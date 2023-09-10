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Huskerland Week 4 Top Tens: 8-Man, 6-Man

Wynot Football moved to No. 3 in our Class D-2 ratings after last week's impressive 32-20 win over Howells-Dodge. Saw these guys in the spring, knew they'd be good: (front row, left to right) Brennan Heimes (60), Carson Wieseler (13), Zach Foxhoven (1), head coach Steve Heimes; (back, l-r) Chase Schroeder (16), Dylan Heine (17) and Corbin Guenther (84).
Wynot Football moved to No. 3 in our Class D-2 ratings after last week's impressive 32-20 win over Howells-Dodge. Saw these guys in the spring, knew they'd be good: (front row, left to right) Brennan Heimes (60), Carson Wieseler (13), Zach Foxhoven (1), head coach Steve Heimes; (back, l-r) Chase Schroeder (16), Dylan Heine (17) and Corbin Guenther (84). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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