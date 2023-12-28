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Huskerland's Top Ten Stories for 2023: No. 5-7

Stop me if you've heard this before but Jeff Bellar's team won state this year. The championship was the 11th all-time for the Norfolk Catholic hall of fame head coach and his 406 career wins are about out of this world.
Stop me if you've heard this before but Jeff Bellar's team won state this year. The championship was the 11th all-time for the Norfolk Catholic hall of fame head coach and his 406 career wins are about out of this world. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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