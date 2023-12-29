Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Huskerland's Top Ten Stories for 2023: No. 3-4

With 45 receptions, 19 pass breakups and six interceptions along with over 500 return yards - to say nothing of his name signed on that Huskers letter of intent, Omaha Westside's Caleb Benning was named Huskerland's Mr. Football for 2023.
With 45 receptions, 19 pass breakups and six interceptions along with over 500 return yards - to say nothing of his name signed on that Huskers letter of intent, Omaha Westside's Caleb Benning was named Huskerland's Mr. Football for 2023. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement