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Huskerland FINAL 2022 Top Tens: Classes C-1, C-2

It was apparently clear to see Pierce junior Keenan Valverde (7) scored on this play, part of his unbeaten team's 42-14 victory over Aurora in the Class C-1 state final. These two titans hold the top spots in Huskerland's final C-1 Top Ten ratings.
It was apparently clear to see Pierce junior Keenan Valverde (7) scored on this play, part of his unbeaten team's 42-14 victory over Aurora in the Class C-1 state final. These two titans hold the top spots in Huskerland's final C-1 Top Ten ratings.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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