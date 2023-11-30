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Huskerland Boys Basketball Preseason Top Tens: Classes A, B

There will be some changes this year, Bellevue West's Robby Garcia (32) knows that, so does Millard North head coach Michael Etzelmiller, but in the end it again figures to be their two teams duking it out for the Class A title.
There will be some changes this year, Bellevue West's Robby Garcia (32) knows that, so does Millard North head coach Michael Etzelmiller, but in the end it again figures to be their two teams duking it out for the Class A title. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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