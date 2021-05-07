 HuskerlandPreps - HTRS Hopes to Get Things Turned in the Right Direction
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HTRS Hopes to Get Things Turned in the Right Direction

Here are some of the team leaders trying to turn things around at HTRS. (Front row, left to right) Aiden Worthey (17), Nic Knudson (20); (back, l-r) Andy Stalder (60), Rylan Davis (62) and Hunter Frey (21).
Here are some of the team leaders trying to turn things around at HTRS. (Front row, left to right) Aiden Worthey (17), Nic Knudson (20); (back, l-r) Andy Stalder (60), Rylan Davis (62) and Hunter Frey (21). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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