 HuskerlandPreps - Heavy Is the Head That Bears the Crown: C-2 State Champion Ord
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Heavy Is the Head That Bears the Crown: C-2 State Champion Ord

Lots of starpower on last year's Ord state championship team, among the the brightest Class C-2 player of the year Tommy Stevens (42).
Lots of starpower on last year's Ord state championship team, among the the brightest Class C-2 player of the year Tommy Stevens (42). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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