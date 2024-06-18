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Hastings Ready to Rumble, Will Be One of B's Best
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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