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Hastings Ready to Rumble, Will Be One of B's Best

Hastings senior Kooper Kohl (2) is one of Class B's best players for 2024 and he's got some teammates who fit the same description.
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Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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