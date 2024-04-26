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Gretna East is Gonna Be Scary Foe This Fall

Lots of veteran talent returning at Gretna East, which is poised to be on "it team" in 2024. Here's their senior leaders including (front row, left to right) Elariyo Hernandez (64), Chase Gow (15), Carter Lightwine (5), Luke Johnson (9), Caden Boyer (55); (second row, l-r) Kohen Filter, (70), Frank Thomas (24), Carson Hermann (7), Jaxon Godfrey (18), Joey Costanzo (3); (back row, l-r) Connor Sams (26), Seth Kraegel (4), Greyson Fisher (1), Tanner Erdkamp (6) and Mason Gunn (22).
Lots of veteran talent returning at Gretna East, which is poised to be on "it team" in 2024. Here's their senior leaders including (front row, left to right) Elariyo Hernandez (64), Chase Gow (15), Carter Lightwine (5), Luke Johnson (9), Caden Boyer (55); (second row, l-r) Kohen Filter, (70), Frank Thomas (24), Carson Hermann (7), Jaxon Godfrey (18), Joey Costanzo (3); (back row, l-r) Connor Sams (26), Seth Kraegel (4), Greyson Fisher (1), Tanner Erdkamp (6) and Mason Gunn (22). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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