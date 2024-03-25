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Foundation Pieces: Rex Becker, Jacob Keiser, Hartington CC (2019)
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
Bacon and eggs. Batman and Robin. Starsky and Hutch. Great combinations, all of them. (Look I’m from the ‘70s so give me a break...)When you turn your focus to Nebraska high school football, especi...
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