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Fillmore Football Could Well Be Flavor of the Month in 2023

Lots of athletic football players on that 2023 Fillmore Central team and senior Luke Kimbrough (12) is one of the most productive.
Lots of athletic football players on that 2023 Fillmore Central team and senior Luke Kimbrough (12) is one of the most productive.
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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