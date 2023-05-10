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Crofton to Count on Skilled Team Leaders While Line Gets Settled

Team leaders for Crofton Football in 2023 include (front row, left to right) Wyatt Tramp (35), Will Steffen (7); (back, l-r) Seth Pinkelman (9), Braxsten Foxhoven (83) and Jace Panning (10).
Team leaders for Crofton Football in 2023 include (front row, left to right) Wyatt Tramp (35), Will Steffen (7); (back, l-r) Seth Pinkelman (9), Braxsten Foxhoven (83) and Jace Panning (10). (@HuskerlandBob Sez)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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