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Concordia Gets New Coach, Returns Lots of Veterans
Bob Jensen
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HuskerlandPreps
Publisher
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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