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Class D-2 No. 8: Central Valley

Setting the pace for what should be another outstanding Central Valley team will be (front row, left to right) Zaden Wolf (3), Boston Wood (4), Dierks Nekoliczak (14); (back, l-r) Taesian Soto (12), Treyven Straka (0), and Grady Kelly (5).
Setting the pace for what should be another outstanding Central Valley team will be (front row, left to right) Zaden Wolf (3), Boston Wood (4), Dierks Nekoliczak (14); (back, l-r) Taesian Soto (12), Treyven Straka (0), and Grady Kelly (5). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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