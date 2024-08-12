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Class D-2 No. 3: St. Francis Archangels

That St. Francis line is loaded with great young talent, one of it's most shining stars being junior Andrew Kosch (26). But there are others, lots of them.
That St. Francis line is loaded with great young talent, one of it's most shining stars being junior Andrew Kosch (26). But there are others, lots of them. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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