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Class D-2 No. 3: Ainsworth

One of 2022's biggest Huskerland football stories, Ainsworth Football could well be headed for higher heights in 2023. Among the team's leaders are (front row, left to right) Morgan Kinney (2), Traegen McNally (8); (back, l-r) Owen Blumenstock (5), Carter Nelson (22) and Trey Appelt (55).
One of 2022's biggest Huskerland football stories, Ainsworth Football could well be headed for higher heights in 2023. Among the team's leaders are (front row, left to right) Morgan Kinney (2), Traegen McNally (8); (back, l-r) Owen Blumenstock (5), Carter Nelson (22) and Trey Appelt (55). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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