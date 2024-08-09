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Class D-1 No. 4: Plainview

There is no winning solution for opposing defenses when the decision is whether Gage Walton (8) hands off to Jacson King (2) or keeps it himself.
There is no winning solution for opposing defenses when the decision is whether Gage Walton (8) hands off to Jacson King (2) or keeps it himself. (Plainview News)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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