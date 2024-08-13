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Class C-2 No. 3: Battle Creek

If this looks familiar it should, since Battle Creek's Dawson Amick (56) is a four-year starter (assuming he starts this year, of course) and returning all-stater.
If this looks familiar it should, since Battle Creek's Dawson Amick (56) is a four-year starter (assuming he starts this year, of course) and returning all-stater. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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