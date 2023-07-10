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Class C-2 No. 10: Wilber-Clatonia

Senior Gage Heller (50) is the anchor to the Wilber-Clatonia line and the team's defensive leader. Pretty valuable guy, right here.
Senior Gage Heller (50) is the anchor to the Wilber-Clatonia line and the team's defensive leader. Pretty valuable guy, right here. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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