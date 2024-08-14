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Class C-1 No. 3: Aurora

If you mess with the Aurora defense you're gonna have to answer to these guys, leading tacklers Keegan Chaney (44) and Collin Stolpe (52).
If you mess with the Aurora defense you're gonna have to answer to these guys, leading tacklers Keegan Chaney (44) and Collin Stolpe (52). (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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