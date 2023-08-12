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Class C-1 No. 2: Ashland-Greenwood

Ashland-Greenwood senior Drake Zimmerman (8) will provide some muscle (pun intended) to the Bluejays rushing attack as they again soar toward the top of the Class C-1 rankings.
Ashland-Greenwood senior Drake Zimmerman (8) will provide some muscle (pun intended) to the Bluejays rushing attack as they again soar toward the top of the Class C-1 rankings. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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