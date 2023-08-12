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Class B No. 2: Elkhorn North

Just ask four-year starter Brock Marler (75), it's hard to block out all the noise about the rise of Elkhorn North Football entering the 2023 season. Lots of buzz followed by lots of wins, the way we see it...
Just ask four-year starter Brock Marler (75), it's hard to block out all the noise about the rise of Elkhorn North Football entering the 2023 season. Lots of buzz followed by lots of wins, the way we see it... (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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