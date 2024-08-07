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Class A No. 5: Bellevue West

Junior Kaprice Keith (28) is one of the state's most highly regarded underclassman and will be a knockout star for No. 5 Bellevue West this season.
Junior Kaprice Keith (28) is one of the state's most highly regarded underclassman and will be a knockout star for No. 5 Bellevue West this season. (@HuskerlandBob)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob
@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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