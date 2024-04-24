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Cambridge Drops to D-2, Returns Six Starters

Cambridge senior Jayden Ruf (21) is the team's leading returning tackler and an offensive force from the fullback position. You'd like him on your team.
Cambridge senior Jayden Ruf (21) is the team's leading returning tackler and an offensive force from the fullback position. You'd like him on your team. (Cody Gerlach/The Valley Voice)
Bob Jensen • HuskerlandPreps
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@HuskerlandBob has been publisher of Huskerland Prep report, Nebraska's high school sports weekly, since 1990. He's a graduate of Arnold High School and also publisher of huskerlandpreps.rivals.com
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